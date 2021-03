"È un nostro giocatore, non vediamo l'ora che torni". Rivedi Solskjaer su Dalot

Diogo Dalot tornerà al Manchester United? Ole Gunnar Solskjaer è convinto di sì: il portoghese sta disputando una discreta stagione con la maglia del Milan, dove è in prestito secco, e stasera ritroverà il club che è proprietario del suo cartellino: "Il nostro piano era permettergli di tornare in forma, qui era stato colpito da molti problemi fisici. Adesso sta disputando una grande stagione, in un club storico come il Milan. Sono davvero felice della sua crescita, è un nostro giocatore e non vediamo l'ora che torni", ha detto il tecnico norvegese nella conferenza stampa della vigilia della sfida di ritorno degli ottavi di Europa League.