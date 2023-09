Ecco chi farà la telecronaca su Sky di Milan-Newcastle

vedi letture

Milan-Newcastle sarà in diretta su su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Fabio Caressa con il commento di Beppe Bergomi. A bordocampo Manuele Baiocchini, Gianluca Di Marzio e Peppe Distefano. Diretta Gol di Federico Zancan.