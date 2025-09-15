Ecco come Allegri ha spento nel dopo gara i commenti sulla sua espulsione

(ANSA) - MILANO, 14 SET - "È un gruppo di ragazzi straordinari, lavorano duro e non si lamentano. Abbiamo l'obiettivo insieme alla società di tornare a giocare la Champions. Dobbiamo migliorare, non dobbiamo esaltarci, bisogna continuare a migliorare sul piano del gioco, ma bisogna dire che i ragazzi stanno facendo molto bene. Lavoriamo tutti i giorni per migliorarci tutti i giorni". Lo ha detto il tecnico del Milan Massimiliano Allegri, intervistato da Dazn dopo la vittoria contro il Bologna firmata da Luka Modric. "Luka è un giocatore straordinario, è un piacere vederlo giocare, è un ragazzo veramente umile.

È meraviglioso, sa dove finisce la palla un minuto primo - ha aggiunto -. Maignan? A Udine credo non ci sia, il polpaccio è molto pericoloso. L'espulsione? Niente di che. C'è stato l'episodio del rigore, ho avuto da ridire col quarto uomo e per fortuna la giacca mi ha salvato", ha concluso Allegri. (ANSA).