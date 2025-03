Ecco l'esito del colloquio a New York con Cardinale: Furlani avrà delega sulla parte sportiva

Ci sono novità per quanto riguarda l'assetto dirigenziale rossonero e soprattutto per le gerarchie di compiti all'interno della squadra di dirigenti a Casa Milan. Come viene riportato da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, sono emersi i risultati dell'incontro di Giorgio Furlani con Gerry Cardinale, andato in scena qualche giorno fa a New York.

Secondo quanto riferito dal collega, Giorgio Furlani ha voluto incontrare Cardinale per un chiarimento sulla divisione di ruoli e poteri. In questo senso l'attuale amministratore delegato rossonero, che rappresenta l'anima del Fondo Elliott e che ha potere di firma, ha ottenuto dal proprietario di avere - come negli ultimi due anni - la delega e la forza in chiave sportiva.