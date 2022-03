MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Nella sfida tra Egitto e Senegal, valida per le qualificazioni ai Mondiali delle squadre africane, Fodé Ballo-Touré, terzino rossonero, partirà dalla panchina. Con il Milan non gioca una partita ufficiale dal 19 dicembre in Milan-Napoli, mentre a gennaio è sceso in campo per la Coppa d'Africa.