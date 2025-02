El Bebote Gimenez suona la carica: "Ci vediamo a San Siro!"

Non è apparso al top della forma in Champions contro il Feyenoord, ma abbiamo ancora tutti negli occhi il gran gol messo a segno contro l'Empoli. Gimenez ha sicuramente bisogno di trovare il giusto smalto dopo il recente infortunio avuto col suo ex club, e per questo va aspettato. Quello che è certo è che lo vedremo domani sera in campo a San Siro contro il Verona.

Apparso sul suo profilo Instagram tramite una storia, questo il messaggio social che carica l'ambiente rossonero.