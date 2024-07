El Confidencial attacca Morata: "Mette in imbarazzo la Spagna" La moglie: "Bisogna avere rispetto"

Proseguono i problemi tra Alvaro Morata ed il calcio spagnolo, un amore mai realmente sbocciato e contornato da continue critiche e polemiche. Dopo le parole di Morata (leggi qui) arriva il durissimo attacco di El Confidencial all'attaccante dell'Atletico Madrid che titola: "Morata, un capitano che mette in imbarazzo la Spagna e non solo per il suo scarso livello agli Europei".



Sui social interviene la moglie influencer Alice Campello, in difesa del marito