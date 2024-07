Morata rivela: "Probabile che lascerò la nazionale. Sono più felice fuori dalla Spagna"

Alvaro Morata è pronto a lasciare la nazionale spagnola. In un'intervista concesso a El Mundo, l'attaccante dell'Atletico Madrid ha annunciato la sua decisione, non ancora del tutto definitiva, rispondendo anche alle svariate critiche ricevute nel corso degli anni, in cui è sempre stato titolare della Roja: "È probabile che lascerò la nazionale dopo gli Europei".

Sul finale del quarto vinto contro la Germania, l'arbitro ha sventolato un cartellino giallo verso la panchina. In un primo momento si è pensato che fosse rivolto proprio a Morata, visto che anche le grafiche televisive lo suggerivano, e questo l'avrebbe costretto a saltare la semifinale. Invece così non è stato, Morata in semifinale ci sarà. Ed è tornato sul tema, sempre con vena polemica: "Quanto alla questione giallo o meno, qualcuno già diceva 'spero che glielo diano', oppure 'giochiamo meglio senza di lui'... Sono più felice fuori dalla Spagna, perché la gente mi rispetta. In Spagna non c'è rispetto per niente e nessuno."

Prosegue Morata: "Tante volte dico che per me ci sono momenti difficili in Spagna, a volte è complicato. Quello che volevo era stare tranquillo. Alla fine è tutto una questione di sensazioni e le persone che mi sono vicine lo sanno, ma nel calcio nulla e certo e bisognerà vedere poi come andranno le cose. Adesso sono concentrato sulla Nazionale".