El segna semper lu, Il marque toujours: Giroud scrive la storia della Francia dopo averla fatta col Milan

Olivier Giroud è un attaccante decisivo. Non servono altri aggettivi per descrivere un calciatore del genere. Cosa c'è, sportivamente parlando, di meglio che segnare, segnare quando conta, farlo con continuità incredibile e con la stessa fame di sempre?! La risposta è: niente. E Giroud lo sa perdettamente, lo dimostra costantemente: segna sempre lui, el segna sempre lu, il marque toujour.



La storia di Milan e Francia

Dopo aver fatto la storia con il Milan grazie ad uno Scudetto conquistato grazie ai suoi gol decisivi (la doppietta nel derby diventata leggendaria, il gol al Napoli, quello alla Lazio, la doppietta nell'ultima contro il Sassuolo), Giroud ha scritto ancora una volta una nuova incredibile pagina della Francia: grazie ai due gol messi a segno ieri sera contro l'Australia, il 9 rossonero è diventato il miglior marcatore di sempre dei Blues con 51 reti, a pari merito con Thierry Henry; un traguardo eccezionale, da migliorare ancora, ma che certifica la grandezza di un campione vero e la fame autentica di un professionista che, dopo l'infortunio del titolare del ruolo Pallone d'Oro in carica, sa quel che deve fare e lo fa nel migliore dei modi.



Rinnovo vicino

Il Milan, con lui, ha fatto bingo. Acquistato ad un milione di euro dal Chelsea nell'estate del 2021, Giroud si è subito integrato perfettamente con gli schemi di Pioli e l'ambiente rossonero, che lo ha adottato a leader di un gruppo giovane e che pende - e non potrebbe essere diversamente - dai suoi gol da fuoriclasse e dai suoi comportamenti esemplari. Maldini e Massara, di conseguenza, hanno tutta l'intenzione di proseguire con un calciatore del genere: è vicino, infatti, il rinnovo di contratto di un altro anno. Giroud ha scritto la storia del Milan e della Francia, ma non ha ancora posato la penna.