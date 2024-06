Elezioni europee: i calciatori della Nazionale potranno votare solo se residenti a pochi km di distanza

Le elezioni si scontrano con le esigenze delle nazionali in ritiro. Di fatto, come sottolineato da La Repubblica, al netto delle squadre dei Paesi extra-Ue (Svizzera, Inghilterra e Scozia del post Brexit, Albania, Serbia, Turchia, Georgia e Ucraina), il calendario delle 16 aventi diritto, tra allenamenti in ritiro e amichevoli incombenti proprio nel weekend elettorale, si sta rivelando un serio ostacolo logistico.

La Federcalcio ha dato il via libera per lasciare il ritiro per rientrare oggi nei luoghi di residenza. Lo farà però soltanto chi abita a pochi km di distanza da Coverciano (è il caso ad esempio del c.t. Luciano Spalletti), dove oggi gli Azzurri si ritroveranno per preparare l'ultima amichevole contro la Bosnia in programma domani a Empoli.