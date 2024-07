Eliminato dall'Europeo, Theo ringrazia i tifosi: "Siamo orgogliosi di far parte di questa squadra prestigiosa, grazie per il supporto incondizionato"

Eliminato con la sua Francia dalla Spagna in semifinale, ma autore comunque di un Europeo di alto livello, Theo Hernandez ringrazia il popolo francese per l'affetto ricevuto durante la competizione: "Non è facile essere eliminati ma siamo orgogliosi di far parte di questa nazionale prestigiosa e ci rialzeremo. Grazie a tutti i tifosi che ci hanno tifato incondizionatamente fin dall'inizio".