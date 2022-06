Eliminazione precoce ma due gol in tre partite: il bilancio di Lazetic a Euro under 19

MilanNews.it

La Serbia under 19 di Marko Lazetic non è riuscita ad andare oltre ai gironi nell'Europeo di categoria che è in corso di svolgimento in Slovacchia. Eliminazione precoce ma ottime prestazioni per il 18enne rossonero che ha giocato tutte le partite del gruppo andando a segno per ben 2 volte. Le reti sono arrivate nella prima gara contro Israele, pareggiata per 2-2, e nell'ultima contro l'Austria, persa per 3-2. In totale su 270 minuti disponibili, Lazetic ne ha giocati 197.