Elogi per Reijnders dall'Olanda: "Ruolo di primo piano"

L'Olanda ha vinto per 5-2 la sua prima sfida in Nations League, in casa contro la Bosnia Erzegovina a cui non sono bastati i gol di Demirovic e del solito Edin Dzeko. Tra i grandissimi protagonisti della sfida anche il milanista Tijjani Reijnders che ha giocato da titolare tutta la sfida contro la formazione balcanica e si è tolto la soddisfazione di un gol e un assist, risultando di conseguenza come uno dei migliori in campo nella sfida giocata dalla nazionale dei Paesi Bassi.

Questo il pensiero su X del collega olandese Jeroen Kapteijns al triplice fischio: "A Eindhoven è arrivato il fischio finale. Una partita divertente e una grande vittoria per 5-2 per la squadra olandese con ruoli di primo piano per Joshua Zirkzee e Tijjani Reijnders. Entrambi hanno segnato. Simons, Weghorst e Gako hanno segnato gli altri gol".