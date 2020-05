Emergenza Coronavirus, buone notizie da un vaccino italiano: gli anticorpi bloccano il virus

Per la prima volta al mondo un candidato vaccino contro il COVID-19 ha neutralizzato il virus nelle cellule umane. Lo ha detto, all'agenzia di stampa 'ANSA', Luigi Aurisicchio, amministratore delegato della Takis di Pomezia che ha messo a punto il vaccino, spiegando che il test fatto allo Spallanzani è stato possibile grazie all'esperienza dell'istituto che, dopo avere isolato il virus, ha messo a punto un metodo per verificare l'efficacia di vaccini e molecole direttamente sul virus. Funzionano gli anticorpi generati nei topi che hanno neutralizzato il virus nelle cellule umane, ora i test sull'uomo che sono comunque previsti dopo l'estate. E' il livello più avanzato finora raggiunto nella sperimentazione di un candidato vaccino nato in Italia.