Emergenza Coronavirus, in Svezia 812 nuovi casi e 131 morti in 24 ore: è l'incremento più alto

Aumenta il numero di contagiati da Coronavirus in Svezia, praticamente l'unico Paese europeo a non aver adattato misure rigide di lockdown. Nelle ultime 24 ore, sono 812 i nuovi casi di contagio da Covid-19, che portano il totale delle infezioni a 17.567. Si tratta, per il popolo svedese, del più alto incremento giornaliero di casi dall'inizio della pandemia. Sale a 2.152 il conteggio dei decessi, con 131 morti confermate nell'ultima giornata.