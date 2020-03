Emergenza Coronavirus. Ospedale Fiera Milano verso la consegna: già pronti 53 posti letto

Enrico Pazzali, presidente di Fondazione Fiera Milano, ha parlato a SkyTg24 spiegando come sia oramai in via di consegna il reparto di Terapia Intensiva che sarà accorpato al Policlinico: “Ieri è stata consegnata la prima parte al Policlinico, ovvero 8 moduli di terapia intensiva con 7 letti ciascuno ad esclusione di uno che ne ha 4: un totale di 53 letti. Ora sarà fatta la sanificazione, poi sarà aperto ai pazienti. Saranno in totale 204 posti letto. Ci sono tutti i servizi dedicati alla terapia intensiva, non solo i letti. Penso a tutto ciò di cui necessita un ospedale, dagli uffici ai macchinari. Sarà un vero e proprio ospedale insomma, non un semplice reparto”.