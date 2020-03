Emergenza Coronavirus. Taglio stipendi: oggi nuovo contatto Leghe-AIC per trovare una soluzione

Continua a tenere banco la possibile decurtazione degli stipendi da parte dei giocatori di Serie A e in questo senso, secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, oggi pomeriggio ci sarà un nuovo incontro, sempre in vidiochiamata, Leghe-assocalciatori-assoallenatori nel quale si parlerà di questo. L'argomento è scivoloso, ma adesso serve trovare una soluzione definitiva in tempi brevi. Molti presidenti hanno in mente una cosa chiara: chiedere ai calciatori di rinunciare al 30% del loro salario per tamponare una parte dei diritti tv che non verrebbero incassati qualora la stagione non dovesse terminare.