Emergenza in difesa, ecco le possibili soluzioni oltre a Simic

Il Milan è in una grave emergenza di infortuni. Il reparto più colpito, letteralmente demolito, è quello difensivo. Se a inizio stagione Pioli poteva contare, sulla carta, su sei difensori centrali, oggi ne è rimasto solo uno. Si tratta di Fikayo Tomori che è anche il giocatore che è stato maggiormente impiegato da Pioli e che lo stesso tecnico ha schierato sempre da titolare, fatta eccezione per il derby in cui era squalificato.

Domani contro il Frosinone, servirà trovare una soluzione. La più immediata, come scrive il Corriere dello Sport, è quella del lancio dal primo minuto del giovane Jan Carlo Simic che già ha ben figurato in estate nella tournée americana. Ma altre soluzioni percorribili sono i traslochi di Calabria o Bartesaghi al centro, oppure la mossa Krunic già vista con il Borussia Dortmund.