Emerson-Milan, Baiocchini: "Gli Spurs non hanno bisogno di vendere. Diciamo che quando fanno un prezzo difficilmente si può trattare"

vedi letture

La priorità del Milan nel prossimo calciomercato resta l'attaccante, ma la dirigenza rossonera starebbe lavorando per rinforzare la rosa da mettere a disposizione di Paulo Fonseca praticamente in ogni reparto. Fra questi rientra anche la fascia destra, con il Diavolo che avrebbe messo nel mirino il terzino del Tottenham Emerson Royal, che nella giornata di oggi è uscito allo scoperto parlando dell'interesse del club meneghino sul canale YouTube del noto giornalista brasiliano André Hernan (CLICCA QUI).

Nell'edizione serale di Sky Sport 24 è poi intervenuto il collega Emanuele Baiocchini, che nella finestra dedicata al calciomercato ha detto: "C'è il Tottenham che è un club difficile con cui trattare, un club che non ha bisogno di vendere. Il presidente Levy è ricchissimo, quindi diciamo che quando fa una valutazione il Tottenham difficilmente si può trattare, se non appunto arrivare a quella valutazione fatta dal Tottenham di circa 25, 30 milioni di euro. Vedremo se il Milan riuscirà a prenderlo. C'è il gradimento da parte del giocatore, ma poi bisogna trovare un accordo con gli Spurs ed in questo momento quest'accordo non c'è".