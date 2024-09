Emerson Royal: "Credo in me stesso e voglio migliorare, non sono ancora al mio livello. Il derby ci ha dato consapevolezza"

vedi letture

Intervenuto così nel post-partita della sfida giocata e vinta contro il Lecce, Emerson Royal ha voluto raccontare le prime sensazioni da rossonero. Dall'esordio in Champions League al derby vinto contro l'Inter. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Rede98.

Dopo il Derby, un'altra vittoria

"La partita contro l'Inter è stata molto importante per noi, quando abbiamo vinto contro di loro i nostri tifosi erano molto felici, è stato un derby speciale ma la partita contro il Lecce era più importante. Oggi abbiamo più fiducia e vogliamo continuare a lavorare forte per vincere tutte le partite".

Il lavoro personale e la crescita

"Sono un ragazzo che crede sempre in sè stesso, quando cambi paese e competizione all'inizio è un po' complicato, ma so riconoscere il mio potenziale. Quando sono arrivato le persone parlavano molto, ma onestamente non mi è mai interessato del pensiero degli altri perchè so cosa posso fare per il bene del mio club. Sono qui e sto lavorando in silenzio, voglio migliorare sempre di più, adesso non sono ancora al mio livello ma poco a poco sento di poter crescere costantemente".

L'emozione della Champions con il Milan

"Giocare in Champions con il Milan è stato incredibile, un sogno. Quando ho giocato in Champions League contro i rossoneri avevo sentito l'atmosfera magica di San Siro e dei tifosi".