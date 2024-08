Emerson Royal è il 37esimo giocatore brasiliano nella storia del Milan

vedi letture

Emerson Royal diventerà un nuovo giocatore del Milan in questo calciomercato. Nella mattina di oggi è infatti arrivata la definitiva fumata bianca, con il Tottenham che ha accettato l'ultima offerta da 15 milioni di euro, più bonus, che la dirigenza rossonera gli aveva presentato in questi giorni per il cartellino del terzino brasiliano.

Il classe '99 non è il primo calciatore carioca nella storia del Milan, nè tantomeno l'ultimo, anche se cronologicamente lo è. Emerson Royal è infatti addirittura il 37esimo calciatore proveniente dal Brasile che vestirà la maglia rossonera, un'eredità piuttosto pesante ed importante considerati i connazionali che sono passati dalle parti di Milanello. Fra più amati, senza ombra di dubbio, ci sono José Altafini, Kakà, Pato e Ronaldinho, per dimenticare anche i vari Cafù, Serginho e Thiago Silva più qualche meteora o delusione, come Rivaldo.

La storia che lega il Milan al Brasile è dunque datata, ed Emerson Royal avrà in un certo senso il compito di portare avanti questa tradizione che ha scritto tante pagine importanti della storia del club rossonero.

MILAN CARIOCA: EMERSON ROYAL L'ULTIMO FRA I BRASILIANI CHE HANNO VESTITO LA MAGLIA ROSSONERA, I NOMI

•⁠ ⁠ALEX (2014-2016): 48 presenze, 4 gol;

•⁠ ⁠⁠ALTAFINI (1957-1965): 246 presenze, 161 gol;

•⁠ ⁠⁠TAVARES (1963-1967): 131 presenze, 38 gol;

•⁠ ⁠⁠AMOROSO (2005-2006): 5 presenze, 1 gol

•⁠ ⁠⁠Arnoni (1935-1938): 57 presenze, 11 gol

•⁠ ⁠⁠CAFU (2003-2008): 166 presenze, 4 gol

•⁠ ⁠⁠CLAITON (2002-2003): 1 presenza

•⁠ ⁠⁠CRUZ (1997-1999): 17 presenze, 2 gol;

•⁠ ⁠⁠DEL VECCHIO (1961-1963): 12 presenze, 5 gol;

•⁠ ⁠⁠DIDA (2000-2010): 302 presenze;

•⁠ ⁠⁠DIGAO (2007-2008): 3 presenze;

•⁠ ⁠⁠DUARTE (2019-2021): 9 presenze;

•⁠ ⁠⁠ELY (2015-2016): 4 presenze;

•⁠ ⁠⁠EMERSON (2007-2009): 40 presenze;

•⁠ ⁠⁠GABARDO (1935-1938): 71 presenze, 11 gol;

•⁠ ⁠⁠GABRIEL (2013-2014): 7 partite;

•⁠ ⁠⁠GERMANO (1962-1965): 6 presenze, 3 gol;

•⁠ ⁠⁠JULIO CESAR (2000-2001): 5 presenze;

•⁠ ⁠⁠KAKÀ (2003-2009/2014): 307 presenze, 104 gol;

•⁠ ⁠⁠LEONARDO (1997-2003): 124 presenze, 30 gol;

•⁠ ⁠⁠LUIZ ADRIANO (2015-2017): 36 presenze, 6 gol;

•⁠ ⁠⁠MANCINI (2009-2010): 7 presenze;

•⁠ ⁠⁠MATTIONI (2008-2009): 1 presenza;

•⁠ ⁠⁠MESSIAS (2021-2023): 68 presenze, 12 gol;

•⁠ ⁠⁠OLIVEIRA (2006-2007): 37 presenze, 5 gol;

•⁠ ⁠⁠PAQUETÀ (2018-2020): 44 presenze, 1 gol;

•⁠ ⁠⁠PATO (2007-2013): 150 presenze, 63 gol;

•⁠ ⁠⁠RIVALDO (2002-2004): 40 presenze, 8 gol;

•⁠ ⁠⁠ROBINHO (2010-2014): 144 presenze, 32 gol;

•⁠ ⁠⁠RONALDINHO (2008-2011): 95 presenze, 26 gol;

•⁠ ⁠⁠RONALDO (2007-2008): 20 presenze, 9 gol;

•⁠ ⁠⁠ROQUE JUNIOR (2000-2003): 75 presenze;

•⁠ ⁠⁠SANI (1961-1964): 78 presenze, 20 gol;

•⁠ ⁠⁠SERGINHO (1999-2008): 281 presenze, 24 gol;

•⁠ ⁠⁠SORMANO (1965-1970): 180 presenze, 65 gol;

•⁠ ⁠⁠THIAGO SILVA (2009-2012): 119 presenze, 6 gol;

•⁠ ⁠⁠EMERSON ROYAL (2024-).

Un ringraziamento speciale agli amici di magliarossonera.it per la collaborazione.