Emerson Royal: "Ho parlato con Leao e Morata, mi aiuteranno. La squadra è incredibile"

Dopo un lungo inseguimento, Emerson Royal è un nuovo giocatore del Milan. Il brasiliano, ufficializzato come nuovo giocatore rossonero nella serata di ieri, è stato presentato in mattinata alla stampa. Ecco alcuni estratti:

A quale aspetto della Serie A ti devi abituare? "Il campionato italiano è un po' diverso da quelli in cui ho giocato. Penso che la Serie A sia più statica ma anche tatticamente sono sempre stato molto buono e non avrò problemi. Ma ho voglia di imparare e fare le cose bene: tutto quello che mi diranno io lo apprenderò, seguirò tutte le istruzioni necessarie"

Hai visto Chukwueze e Pulisic, come sarà giocare con loro? "Ho guardato le partite del Milan. Penso che il Milan nel complesso ha un team incredibile con ottimi giocatori, ha un grande calcio. Per me sarà un piacere condividere con tutti questi giocatori il campo. Non ci saranno problemi con giocatori di altri ruoli. Ho parlato con Leao, Morata: mi aiuteranno. Voglio fare amicizia con tutti i giocatori"