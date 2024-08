Emerson Royal: "Non vedo l'ora di rivivere l'atmosfera di San Siro, stavolta però con la maglia del Milan"

Con la maglia del Tottenham, Emerson Royal ha sfidato due volte il Milan in Champions League. Su quelle partite, ed in particolare su quella giocata a San Siro, il terzino brasiliano ha spiegato a Milan TV: "Quando entrai a San Siro provai una grande emozione perchè è uno stadio bellissimo, pieno di tifosi. Prima della partita guardavo i tfosi e speravo un giorno di poter giocare per loro.

Ora sono qui al Milan e voglio vivere di nuovo quell'atmosfera, ora però con la maglia rossonera. Sono qui per fare la differenza".