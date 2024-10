Emerson Royal: "Sappiamo di essere una squadra forte. Mi sento bene, quando ho spazio amo attaccare"

Il Milan vince contro il Brugge, grazie ai cambi di Fonseca che hanno fatto svoltare il Milan: gli ingressi di Okafor e Chukwueze cambiano la faccia della sfida dopo il pareggio in dieci del Brugge. Svizzero e nigeriano, sfruttando anche la stanchezza degli avversari, confezionano gli assist per la doppietta di Tijjani Reijnders. Buona prova anche di Emerson Royal, sempre più in crescita.

Il brasiliano è stato intervistato nel post partita dal giornalista Andersinho Marques. Le sue parole:

L'esordio di Camarda

"Sono molto felice per il debutto di Francesco, è un grande lavoratore, è stato un peccato il gol annullato".

La prestazione di squadra

"Stiamo lavorando bene ogni giorno, ogni momento. Miglioriamo sempre di più e impariamo a conoscerci meglio. Sappiamo di essere forti".

A livello personale

"Personalmente sono migliorato molto e voglio crescere ancora. Mi sto abituando alla fase difensiva italiana, ma quando ho spazio mi piace attaccare".