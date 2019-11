Emery: "Non so se Xhaka giocherà ancora con noi"

La redazione di RSI, sul proprio account Twitter, ha pubblicato un estratto di Unai Emery, allenatore dell'Arsenal, che ha parlato di Granit Xhaka, dicendo: "Abbiamo bisogno di un giocatore come Xhaka, ma non so se giocherà ancora con noi. Se lui è pronto a difendere la maglia dell'Arsenal, e solo il tempo ci darà questa risposta, a quel punto io deciderò se tornerà a giocare. Ma lui deve essere al 100% pronto ad aiutarci, perché abbiamo bisogno della sua qualità." Granit Xhaka, centrocampista svizzero classe 1992, è uno dei profili seguiti dal Milan per rinforzare il reparto di centrocampo.

