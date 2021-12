Empoli, Andreazzoli su Haas: "Sta facendo la risonanza, ma mi sembra abbastanza grave"

Aurelio Andreazzoli, tecnico dell'Empoli, si è così espresso in conferenza stampa post vittoria in Coppa Italia a Verona sulle condizioni di Haas: "Le mie impressioni non sono buone. Sta facendo la risonanza, speriamo non vengano confermate queste sensazioni, ma tutto lascia presupporre che possa essere una cosa abbastanza grave". Il 22 dicembre l'Empoli ospiterà il Milan per la sfida valida per la 19esima giornata di Serie A.