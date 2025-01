Empoli, Corsi: "Proposta Lazio per Fazzini irricevibile, se è così rimane qui"

Tiene ancora banco sul mercato di gennaio il futuro di Jacopo Fazzini, centrocampista dell'Empoli che in questo momento sembra diviso tra Lazio e Napoli, per un impasse che però si sta portando avanti da diversi giorni.

E il presidente dell'Empoli, Fabrizio Corsi, non le manda certo a dire. Soprattutto nei confronti della Lazio, che sarebbe - secondo le ricostruzioni giornalistiche di queste ore - la destinazione preferita del calciatore, nonostante il Napoli si sia mostrato più disposto ad andare incontro alle richieste economiche dei toscani. Dice Corsi al portale LaLazio.com: "Quella loro proposta è irricevibile, che le devo dire che mi va bene? Guardi, io di Lotito e della Lazio ho il massimo rispetto, ci conosciamo e ci stimiamo da anni, ci siamo sentiti più di una volta, si può parlare, si possono fare diverse cose, ma quella loro proposta lì per Fazzini, non va bene poi vedremo...".

La Lazio vorrebbe prendere Fazzini in prestito oneroso per un anno e mezzo, con riscatto a poco meno di 10 milioni di euro da fissare per il 2026. Una solzione che non raccoglie il favore dell'Empoli, come sottolinea ulteriormente Corsi: "Una proposta che a me non va bene, io non chiudo le porte a nessuno, ma se così stanno le cose, non lo vendo, magari a giugno andrà meglio per noi, vedremo. Domani (9 gennaio ndr) tornerà in campo ad allenarsi e pronto per giocare, per noi Fazzini è un giocatore importante". E ancora, prosegue e conclude Corsi su Fazzini: "Sono rimasto basito dal fatto che un giocatore non venga a giocare la partita e non si alleni anche per questa situazione".