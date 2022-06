Empoli, Corsi vorrebbe trattenere Viti ma Wolfsburg e Bayer Leverkusen sono alla finestra

Fonte: tuttomercatoweb.com

Mattia Viti è uno dei giocatori dell'Empoli che ha più estimatori in giro per l'Italia e all'estero. Il difensore piace molto in Germania, dove Bayer Leverkusen e Wolfsburg sarebbero pronti a investire per averlo in Bundesliga. La valutazione del suo cartellino è di poco inferiore ai 15 milioni di euro e l'Empoli lo terrebbe volentieri per un'altra stagione, quella dell'eventuale maturazione sotto la guida del nuovo tecnico Zanetti. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.