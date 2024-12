Empoli, D'Aversa: "A questi ragazzi eccezionali posso rimproverare solo la prima parte del primo tempo contro il Milan"

Il tecnico dell’Empoli Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Verona vinta per 1-4.

Come ha costruito la mentalità di questa squadra?

"Non ho mai trovato un gruppo così dedito al lavoro, formato da ragazzi eccezionali che fin dall'inizio del ritiro gli posso rimproverare solo la prima parte del primo tempo contro il Milan. Non abbiamo fatto nulla, siamo al 35% del nostro obiettivo che è la salvezza e quindi manca ancora molto. La piazza ci permette di lavorar bene e c'è entusiasmo, che però non deve trasformarsi in euforia. Ci godiamo questa partita che credo sia la più bella che hanno fatto i miei ragazzi. Stasera ci godiamo questo risultato, ma da domani pensiamo a venerdì contro il Torino".