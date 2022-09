MilanNews.it

© foto di Image Sport

Come riporta la redazione di Opta, Gianluca Aureliano, fischietto di Empoli-Milan, ha diretto 26 gare in Serie A, 2 in questa stagione. Sono otto i precedenti con gli azzurri di Zanetti: quattro vittorie, tre pareggi ed una sconfitta. Due, con altrettante vittorie del Diavolo, i precedenti con il Milan.