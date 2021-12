Empoli-Milan, primo incrocio assoluto fra Andreazzoli e Pioli

Domani sera il Milan affronterà l’Empoli per l’ultima sfida del 2021 prima della pausa natalizia. Questa sfida non solo è importante per le due squadre, ma anche per i due allenatori, che in carriera non si sono mai affrontati. Aurelio Andreazzoli (tecnico dell’Empoli) e Stefano Pioli (tecnico del Milan) mai hanno avuto modo di confrontarsi sul campo. Quella di domani sarà la prima volta che si sfidano durante le loro carriere di allenatori.