Empoli, Parisi: "Inter? Magari vendichiamo la retrocessione di due anni fa"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabiano Parisi, intervistato da La Gazzetta dello Sport alla vigilia della gara contro l'Inter, ha sottolineato così gli ottimi risultati ottenuti dagli azzurri contro le big: "Merito di un grande allenatore come Andreazzoli: grazie alle sue idee riusciamo a far emergere le nostre qualità con spensieratezza e determinazione. Abbiamo fatto bene con l’Inter, vinto in casa della Juve, poi con Napoli e Fiorentina abbiamo centrato due rimonte fantastiche nel finale. Voglio chiudere alla grande il campionato, magari vendicando a San Siro quell’ultima volta in A contro l’Inter, che all’Empoli costò la retrocessione. Sarebbe un regalo per i nostri tifosi".