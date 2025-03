Entra Daniel sotto gli occhi emozionati di papà Paolo: dinastia a San Siro con l’Italia

Ingresso in campo a San Siro per Daniel Maldini, con la Germania che attualmente è in vantaggio per 2-1. Luciano Spalletti ha voluto rischiare con l'aggiunta di Maldini, trequartista offensivo. Per Daniel non si tratta dell'esordio ufficiale in maglia azzurra, bensì della seconda presenza con la Nazionale.

Al suo ingresso in campo, l'applauso del Meazza sotto gli occhi emozionati di papà Paolo, presente in tribuna.

Italia (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Kean, Raspadori. A disposizione: Meret, Vicario, Bellanova, Gatti, Buongiorno, Ricci, Maldini, Lucca, Frattesi, Ruggeri, Zaccagni, Casadei. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rudiger, Raum; Gross, Goretzka; Sané, Musiala, Amiri, Burkardt. A disposizione: Nubel, Ortega, Koch, Kleidienst, Undav, Leweling, Schlotterbeck, Stiller, Bisseck, Mittelstadt, Adeyemi, Andrich. Commissario tecnico: Julian Nagelsmann.