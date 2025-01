Entusiasmo a Riyad: sold out raggiunto per Juventus-Milan

Grande entusiasmo in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana che comincerà domani sera alle 20 italiane con la prima semifinale tra Inter e Atalanta. Il Milan entrerà in scena il giorno dopo, venerdì 3, alla stessa ora contro la Juventus. Come viene riportato dai colleghi di Sport Mediaset, che detengono l'esclusiva dell'evento, l'Al-Awwal Park, impianto dove gioca l'Al Nassr di Pioli e Cristiano Ronaldo che ospiterà la competizione, ha già fatto registrare il sold out per la gara tra bianconeri e rossoneri: tutti i 25.000 biglietti sono stati venduti. Per l'occasione il torneo si giocherà con uno speciale pallone dorato.

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN

Data: venerdì 3 gennaio 2025

Ora: 20:00 (orario italiano)

Stadio: Al-Awwal Park, Riyad (Arabia Saudita)

Tv: Canale 5

Web: MilanNews.it