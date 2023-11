Epidemia di infortuni in difesa: dopo Thiaw, ecco quanti centrali sono out. Così è difficile

Continua la vera e propria epidemia di infortuni in casa Milan e specialmente nel reparto difensivo. A cadere questa volta è stato Malick Thiaw che, nel rincorrere un avversario, si fermato per un evidente problema muscolare. In attesa di avere novità sulle sue condizione nel post partita, è curioso notare come cinque dei sei difensori in rosa sono attualmente indisponibili: Kjaer, Kalulu, Pellegrino, Caldara e ora Thiaw. Piove sul bagnato.

Un problema ormai appurato in casa rossonera, al di là della situazione in difesa. Sono troppi gli infortuni in questa stagione e stanno condizionando in maniera importante la stagione rossonera: con l'indisponibilità di Malick Thiaw sono diventati 26 gli infortuni totali in questa stagione. Così è davvero difficile.