Era dal 1996 che il Milan non vinceva al debutto da Campione d'Italia

Il Milan non vinceva al debutto da campione d'Italia dal 1996. Si giocava Milan-Verona e George Weah segnava il celeberrimo gol in coast-to-coast: la gara terminò 4-1 per i rossoneri. Gli ultimi tre esordi di campionato con lo scudetto sul petto, prima di ieri, sono terminati tutti con il risultato di 2-2. Ecco di seguito le partite:

1999/2000: Lecce-Milan

2004/2005: Milan- Livorno

2011/2012: Milan-Lazio