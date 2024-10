Eranio: "Il rinvio avvantaggia il Napoli, se togli la qualità di Reijnderes e Theo..."

L'ex calciatore rossonero Stefano Eranio è intervenuto sulle frequenze di radiokisskissnapoli.it e ha parlato della sfida di questa sera tra Milan e Napoli, big match della decima giornata di campionato. Le dichiarazioni riportate da tuttonapoli.it: "Il Milan ha allestito una squadra competitiva e sono convinto che lotterà fino alla fine per lo scudetto. Ho qualche dubbio sul cammino della squadra di Fonseca in Europa non so se riuscirà a continuare su questa linea grande qualità, il calendario è impegnativo e sono l’allenatore è nuovo".

Poi ha continuato: "La questione rinvio chi avvantaggia? A San Siro penso che il Napoli avrà un vantaggio, vero che i rossoneri hanno qualche giorno in più di riposo perché non hanno giocato a Bologna e saranno più freschi, ma se togli la qualità di Reijnders e Theo Hernandez conterà per gli equilibri del match. Alla fine credo che ci sarà un piccolo vantaggio per il Napoli perché mancano due giocatori fondamentali al Milan"