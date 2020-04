Eredivisie, arriva il comunicato ufficiale: "Non intendiamo proseguire la stagione 19/20"

L'Eredivisie, tramite comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha confermato che la stagione non proseguirà: "Fino al primo settembre non si giocherà a calcio in Olanda, anche senza pubblico. Di conseguenza il consiglio intende non continuare a giocare il campionato 19/20. Sulla base della decisione odierna del governo, la KNVB si consulterà con la UEFA, dopo di che viene presa la decisione. Venerdì, i club e le altre parti coinvolte si incontreranno per discutere le conseguenze".