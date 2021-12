Eriksen, a breve arriverà la certificazione del Coni che sancirà l'addio alla Serie A

Stando a quanto riportato dai colleghi di Sport Mediaset, per i prossimi giorni è attesa la conferma ufficiale da parte del Coni dell'impossibilità da parte dei medici italiani di fornire l'idoneità sportiva allo sfortunato Christian Eriksen. Ciò significherebbe per il centrocampista danese, dover lasciare l’Italia e quindi svincolarsi dall’Inter. Secondo le nostre norme, il defibrillatore sottocutaneo installatogli dopo il malore sopraggiunto in un match contro la Finlandia degli scorsi Europei, non gli consente legalmente di poter tornare in campo nella nostra Serie A. Il suo futuro potrebbe essere dunque in patria nell’Odense o in Olanda, all’Ajax, club che lo ha lanciato nel calcio a livelli importanti.