Eriksen: Aic "bene iniziativa Figc, noi partiti nel 2013"

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - L'Associazione italiana calciatori "accoglie con favore e condivide l'iniziativa proposta dalla Figc, atta a sensibilizzare i tesserati e dotarli di nuove competenze in materia di primo soccorso e prevenzione, alla luce di quanto accaduto a Christian Eriksen". Così l'Aic in una nota in cui ricorda che già nel maggio del 2013 l'associazione, dopo la tragica morte in campo di Mario Morosini, organizzò il primo corso di Pronto soccorso sportivo per calciatori professionisti. "Grazie all'interessamento dell'allora consulente medico Aic Piero Volpi, oggi medico dell'Inter - sottolinea l'Aic - si svolse quel 'progetto pilota', in collaborazione con la Federazione medico sportiva italiana (Fmsi). Vi presero parte, oltre al direttore generale Aic, Gianni Grazioli, i calciatori e consiglieri Aic Marco Amelia (Milan), Giampaolo Bellini (Atalanta), Federico Agliardi (Bologna) e Trevor Trevisan (Padova). (ANSA).