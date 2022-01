Eriksen torna ad allenarsi in Olanda: è in campo con lo Jong Ajax

Come testimoniato da alcune foto pubblicate sui social dall'Ajax, Cristian Eriksen è tornato ad allenarsi con quella che è stata la squadra che lo ha fattto diventare grande. Al momento si allena con le giovanili. "Il danese - si legge - ha ricevuto il via libera dai suoi medici a dicembre per riprendere la sua carriera calcistica dopo aver completato mesi di recupero individuale. Poiché indossa un ICD, inserito dopo aver subito un arresto cardiaco durante l'Europeo tra Danimarca e Finlandia, ha dovuto disdire il contratto con l'Inter. Gli atleti professionisti non possono giocare con un ICD in Italia, l'unico paese al mondo con una tale regola".

Eriksen ha poi rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sono molto felice di essere qui. All'Ajax conosco le persone, è come tornare a casa perché sono stato qui per così tanto tempo. Tutte le strutture sono disponibili qui e con Jong Ajax posso allenarmi ad alto livello in gruppo. Questo è la base perfetta per me in questo momento. Voglio essere di nuovo al meglio il prima possibile in modo che quando troverò un nuovo club, posso fare bene lì il più velocemente possibile".