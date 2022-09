Errore VAR in Juventus-Salernitana, Iervolino: "Se i bianconeri vogliono rigiocare nessun problema"

Fonte: tuttomercatoweb.com

L'errore del VAR in Juventus-Salernitana di domenica sera continua a far discutere e a parlarne è anche il presidente del club campano, Danilo Iervolino, che ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato di una ipotetica ripetizione della gara, senza tirarsi indietro: “Errore arbitrale in Juventus-Salernitana? Se i bianconeri vogliono rigiocarla per noi non c’è problema”, le parole del numero uno del club granata.