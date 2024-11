Esiste un Milan a due facce, in campionato ed in Europa: le statistiche nella Champions League 2024/25

Quello di quest'anno è un Milan senza equilibrio non solo in campo, ma anche fuori per un certo senso. Sì, perché mentre in campionato la formazione di Paulo Fonseca arranca a trovare continuità, in Champions League sembrerebbe aver trovato la sua dimensione dopo un inizio tutt'altro che semplice.

Dopo tre vittorie consecutive, infatti, il Milan è salito a 9 punti in classifica in piena zona playoff. Considerato il calenadrio che aspetta la squadra rossonera, rientrare fra le prime 8 non è un sogno ma una possibilità concreta, a patto che ovviamente si battano prima Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria.

In attesa di queste sfide, di seguito vi proponiamo una serie di statistiche interessanti del Milan di Paulo Fonseca nella Champions League 2024/25 riportate dal sito della UEFA e SofaScore:

•⁠ ⁠Il Milan è la squadra della competizione con il maggior numero di dribbling riusciti per partita (13,8).

•⁠ ⁠Il Milan è la squadra della competizione con più tiri bloccati (30).

•⁠ ⁠Il Milan è la seconda squadra della competizione per miglior media di precisione nei passaggi (90%), a pari merito con il Bayer Leverkusen e dietro al Manchester City.

•⁠ ⁠Il Milan è stata l’unica squadra a segnare al Liverpool in Champions;

•⁠ ⁠⁠Il Milan ha sconfitto il Real Madrid in casa 15 anni dopo;

•⁠ ⁠⁠Fonseca ha eguagliato il record di Sacchi di 1989 segnando 3 gol in 3 partite consecutive;

•⁠ ⁠Nella Champions 23/24 dopo 5 partite il Milan aveva collezionato 5 punti, Quest'anno, con lo stesso numero di partite, la formazione di Paulo Fonseca è già a quota 9 punti.