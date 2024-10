Espulsione Reijnders, Pistocchi: "A mio avviso, questo è un errore"

Il Milan si appresta ad affrontare contro l'Udinese il secondo tempo in dieci uomini per via l'espulsione intorno alla mezz'ora di Tijjani Reijnders. Rosso, quello estratto da Chiffi nei confronti del rossonero, che ha subito generato polemica, e sul quale ha detto la sua anche Maurizio Pistocchi sui propri profili social:

"La sequenza fotografica dell’azione che ha portato all’espulsione di Reijnders in Milan-Udinese:

1. Lancio lungo dalla difesa, Lovric sorprende la linea difensiva rossonera e si avvia verso la linea di porta, con Reijnders che insegue

2. Lovric cambia linea di corsa, e mette il braccio dx per ostacolare la linea di corsa di Reijnders, che NON cambia MAI direzione

3. Lovric taglia la strada a #Reijnders e trova il contatto -piede dx su gamba sx.

4. Chiffi espelle Reijders.

A mio avviso, questo è un errore".