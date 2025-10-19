Estupinan non ce la fa: nuova chance dal 1' per Bartesaghi contro la Fiorentina

Estupinan non ce la fa: nuova chance dal 1' per Bartesaghi contro la FiorentinaMilanNews.it
di Lorenzo De Angelis

Pervis Estupinan non ha recuperato dalla distorsione alla caviglia rimediata in Nazionale, e quindi dopo aver saltato la Juventus per squalifica non ci sarà neanche contro la Fiorentina. Al suo posto pronto nuovamente Davide Bartesaghi, reduce invece da una sosta più che convincente con l'U21 italiana. 

Classe 2005, il prodotto del settore giovanile rossonero è già alla terza presenza da titolare in questa stagione se conteggiamo anche la Coppa Italia, la quarta in assoluto. 