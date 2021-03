Euro 2020, c'è l'ipotesi di allargare le rose fino a 25 giocatori

Come scritto dal Corriere dello Sport, all’Europeo che si terrà fra giugno e luglio, le Nazionali potrebbero avere la possibilità di convocare 25 giocatori anziché i classici 23 previsti per queste manifestazioni. A tale proposito, Roberto Mancini, CT dell’Italia, ha detto: “Sarebbe importante che al prossimo Europeo le rose di ognuna delle 24 squadre partecipanti fossero di 25 giocatori”. La decisione unica di questa cosa, spetterebbe unicamente all’UEFA. L’ultima volta che si era intervenuti in questo campo era stato 20 anni fa, quando per il Mondiale 2002 si passò da 22 a 23 giocatori (20 calciatori di campo e 3 portieri).