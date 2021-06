Euro 2020, la capienza di Wembley verrà estesa a 60mila spettatori per le semifinali e la finale

La finale di Euro 2020 resta a Wembley. La UEFA e il governo britannico lo hanno ribadito dopo le varie ipotesi circolate in questi giorni relativamente ad un possibile spostamento della sede per l’atto conclusivo del primo Europeo itinerante. Ipotesi nate in prima istanza per questioni legate alla quarantena a cui devono sottostare i soggetti che fanno ingresso nel Regno Unito, poi rilanciate dal premier italiano Mario Draghi per via dell’aumento dei casi di Covid-19, dovute alla maggiore incidenza della variante delta.

Adesso, arriva un'ulteriore conferma. La capienza di Wembley - allo stato attuale, l’impianto londinese è aperto al 25%, può dunque ospitare 22.500 persone - verrà estesa a 60mila spettatori per le semifinali e la finale della competizione.