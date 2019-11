Euro 2020, sabato il sorteggio dei gironi: Italia testa di serie

Ancora pochi giorni e l’Italia conoscerà le avversarie del girone della fase finale di EURO 2020. Il sorteggio, in programma sabato 30 novembre al ROMEXPO di Bucarest, inizierà alle 18 e sarà trasmesso in diretta tv da Rai e Sky. La delegazione italiana presente nella capitale romena sarà composta dal presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, dal segretario generale Marco Brunelli e dal Commissario tecnico della Nazionale Roberto Mancini.

Alcune nazionali – quelle sedi di gare - conoscono già il girone in cui sono state inserite. Tra queste c’è anche l’Italia, che è stata posizionata nel Gruppo A e giocherà tutte e tre le gare del suo girone allo Stadio Olimpico di Roma. Dalla seconda fascia quindi, gli Azzurri non potranno pescare altre due nazionali sedi di gara come Russia e Olanda, già inserite rispettivamente nel Gruppo B e Gruppo C; stesso discorso per la Danimarca in terza fascia, già inserita nel Gruppo B con la Russia. Dalla seconda fascia le possibili avversarie per l’Italia sono quindi Francia, Polonia, Svizzera e Croazia, mentre dalla terza una tra Portogallo, Turchia, Austria, Svezia e Repubblica Ceca. La Nazionale di Roberto Mancini affronterà sicuramente una tra Galles e Finlandia, uniche due nazionali in quarta fascia a non essere già state posizionate in uno specifico raggruppamento.

La fase finale di UEFA EURO 2020 inizierà il 12 giugno alle ore 21 (CET) a Roma: allo Stadio Olimpico, dunque, sarà proprio l’Italia – l’unica insieme al Belgio ad aver vinto tutte le partite delle qualificazioni – una delle due protagoniste dell’attesissima gara inaugurale. La fase a gironi, con un massimo di quattro partite al giorno, terminerà il 24 giugno. Le prime due classificate di ogni girone e le quattro migliori terze accedono agli Ottavi di finale, quindi si procederà a eliminazione diretta. Lo stadio di Wembley, a Londra, ospiterà le semifinali (7 e 8 luglio) e la finale (12 luglio).

LE FASCE DEL SORTEGGIO (in maiuscolo le nazioni ospitanti):

PRIMA FASCIA: Belgio, ITALIA, INGHILTERRA, GERMANIA, SPAGNA, Ucraina

SECONDA FASCIA: Francia, Polonia, Svizzera, Croazia, OLANDA, RUSSIA

TERZA FASCIA: Portogallo, Turchia, DANIMARCA, Austria, Svezia, Repubblica Ceca

QUARTA FASCIA: Galles, Finlandia, Vincitrice spareggio Percorso A, Vincitrice spareggio Percorso B, Vincitrice spareggio Percorso C, Vincitrice spareggio Percorso D

I GRUPPI DELLA FASE FINALE DELL’EUROPEO

GRUPPO A: Italia*

GRUPPO B: Russia, Danimarca

GRUPPO C: Olanda*, Romania

GRUPPO D: Inghilterra*, Scozia

GRUPPO E: Spagna*, Repubblica d'Irlanda

GRUPPO F: Germania*, Ungheria

N.b. Squadre qualificate in grassetto

*Giocheranno tutte e tre le partite della fase a gironi in casa perché hanno superato le qualificazioni europee; visto che sia Russia sia Danimarca hanno staccato il pass per UEFA EURO 2020 attraverso le qualificazioni europee, è stato tenuto un ulteriore sorteggio che ha stabilito che la Danimarca giocherà tutte e tre le partite della fase a gironi in casa, compresa quella contro la Russia.