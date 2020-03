Euro 2020:100 giorni al via, Frongia e Rivera in Campidoglio

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - Si sono accesi in piazza del Campidoglio i riflettori sull'Europeo di Calcio 2020 con il countdown arrivato a meno 100 giorni dal kickoff del 12 giugno, giorno della partita inaugurale Italia-Turchia che si terrà allo stadio Olimpico con fischio d'inizio alle 21.00. Durante l'evento, organizzato da Roma Capitale insieme al Local Operator Filmmaster Events, ha avuto luogo la presentazione dell'installazione di 15 maglie ispirate ai colori delle nazionali che hanno vinto gli Europei di calcio. Sulle maglie, frasi e aneddoti che ricordano le imprese delle squadre, hanno catturato l'interesse degli avventori, tracciando un percorso cronologico ideale che porta fino all'edizione innovativa di quest'anno dove sono 12 le città europee sedi della fase finale del campionato continentale. In piazza del Campidoglio sono intervenuti: Daniele Frongia, Assessore allo Sport, Politiche Giovanili e Grandi Eventi Cittadini di Roma Capitale, Commissario Straordinario di Roma Capitale per UEFA 2020 e Gianni Rivera, campione d'Europa nel 1968 e vicecampione del mondo nel 1970. "Regaliamo una nuova occasione a tutti, cittadini e turisti - afferma Frongia - per iniziare a vedere una città capace di trasformarsi durante il periodo della competizione, offrendo numerosi momenti di ospitalità, sport, programmazione e divertimento. 500 mobility makers, volontari di Roma Capitale, si adopereranno per supportare la città, i turisti e gli sportivi. Invito l'intera cittadinanza a iscriversi per vivere gli Europei da veri e propri protagonisti direttamente nella Fan Zone e nel Football Village allestiti in città. Le candidature sono aperte per tutte le età, dai 18 ai 65 anni. Gli interessati potranno candidarsi attraverso la piattaforma www.roma2020mobilitymakers.it". In qualità di città ospitante, in questa occasione è stata presentata in prima assoluta la Unique Jersey, il simbolo dell'Europeo, ideata esclusivamente per Roma: una cornice che ha i contorni di una maglia, concepita per selfie e foto ricordo. (ANSA).