Euro 2021: Spallanzani struttura riferimento covid a Roma

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Lo Spallanzani sarà la struttura sanitaria di riferimento per i match dei prossimi Europei di calcio che si svolgeranno a Roma. L'istituto ha accolto la richiesta della Figc e sarà centro di riferimento scientifico per le squadre. "La nostra disponibilità a una collaborazione con il mondo dello sport che ci viene richiesta è il prosieguo di un rapporto di lealtà tra istituzioni del Paese che si pongono, come giusto, al servizio della collettività - sottolinea il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia - È un onore e tutta la nostra comunità clinica e scientifica non farà mancare il suo supporto per far si che il nostro Paese si presenti sicuro e accogliente". (ANSA).